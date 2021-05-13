أفغانستان في "هدنة عيد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدخل وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام أبرم بين طالبان والقوات الأفغانية حيز التنفيذ اليوم الخميس بعد أسابيع من المواجهات العنيفة في كافة أنحاء البلاد.

ويفترض أن تسمح هذه الهدنة الرابعة خلال عقدين من النزاع، للعائلات بالاحتفال بعيد الفطر في أفغانستان التي تشهد تصاعدا لأعمال العنف منذ الأول من أيار/مايو الموعد الذي كان يفترض أن تسحب الولايات المتحدة فيه جنودها الـ2500 من البلاد.



وفي الأسابيع الماضية اشتدت المعارك في بعض المحافظات والثلاثاء سيطرت طالبان على منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة الأفغانية في ضاحية كابول.

ويحاصر عناصر طالبان بشكل متزايد المدن الكبرى، ما يشير إلى أنهم ينتظرون انسحاب القوات الأمريكية قبل شن هجمات واسعة النطاق ضد المدن في جميع أنحاء البلاد.

وقتل آلاف الأفغان أو اضطروا للهرب بسبب النزاع الذي تصاعد بعد أن استولت طالبان على مناطق عدة في البلاد.



وبدأت طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام لكنها الآن متوقفة، غير أن الطرفين نجحا في التوصل إلى هدنة اقترحتها الحركة ووافق عليها الرئيس أشرف غني تأتي بمناسبة عيد الفطر.

وفي الماضي تم احترام اتفاقات وقف إطلاق النار عموما، في ما يعد طريقة لقادة طالبان لإثبات سيطرتهم على كافة الفصائل الناشطة في البلاد.