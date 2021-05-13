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بريطانيا تدعو إسرائيل وفلسطين للتراجع عن "حافة الهاوية"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي إسرائيل وفلسطين إلى "التراجع عن حافة الهاوية"، ووصف التصعيد الحالي بأنه مروع.

وأضاف الوزير البريطاني: " من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء"، نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل... نريد أن تتوقف تلك الهجمات الصاروخية".

ويتواصل التصعيد العسكري بين غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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