إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي أمام حركة الطائرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حولت إسرائيل مسار الرحلات القادمة من مطار بن جوريون إلى مطار بديل في جنوبي البلاد بسبب التطورات الأمنية.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إنه تم اليوم الخميس تحويل مسار الرحلات القادمة من مطار بن جوريون القريب من تل أبيب إلى مطار رامون بالقرب من إيلات.

ولفتت إلى أن أولى الرحلات التي تم تحويل مسارها كانت رحلة طيران العال الإسرائيلية القادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب الصحيفة فإن مطار رامون خصص ليكون بمثابة البديل في زمن الحروب.

وكان فلسطينيون أطلقوا عشرات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وتعرضت مدينة تل أبيب والمدن الإسرائيلية (وسط)، خلال الأيام القلية الماضية إلى عشرات الصواريخ.