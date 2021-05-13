بعد أيام عصيبة.. 100 ألف أدوا صلاة العيد بـ"الأقصى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 100 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى صباح الخميس.

وبدت ساحات ومصليات المسجد الأقصى وقد امتلأت بالكامل بالمصلين الذين توافدوا إلى المسجد منذ صلاة الفجر.

ولكن بهجة العيد بدت غائبة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذي سقطوا في الأيام الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.





.ووصل الكثير من المصلين إلى المسجد مع أفراد عائلاتهم بمن فيهم النساء والأطفال.

وتم تخصيص منطقة قبة الصخرة لصلاة النساء وباقي المسجد للرجال.

وتبادل المصلون التهاني بالعيد بعد أداء الصلاة.

وكان المئات من المصلين نظموا وقفة في ساحات المسجد الأقصى نصرة لغزة وتنديدا بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد الفطر كافة، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط.

كما قرر عباس تنكيس الأعلام حدادا على أرواح الضحايا الفلسطينيين.