إسرائيل: تم استهداف أكثر من 650 هدفا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجيش استهدف أكثر من 650 هدفًا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية قبل 4 أيام.

وقال أدرعي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "دمرنا بشكل كبير جدًا منظومة تصنيع الأسلحة التابع لحماس والجهاد الإسلامي".



وتابع: "قام الجيش الإسرائيلي بضربات قوية جدًا الليلة الماضية حيث دخلت بنك الأهداف مجموعة جديدة من الأهداف: مؤسسات حكومية تابعة حماس".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة استهدفنا 7 أهداف من بينها 3 أهداف الامن الداخلي في حي الرمال وبيت لاهيا وخانيونس بالإضافة الى مكتب قائد الأمن الداخلي، كما قصفنا فرعيْن للبنك الاسلامي الوطني التابع لحماس".

وأشار أدرعي إلى أنه "كما تم استهداف الليلة منزل قائد مخيمات وسط القطاع التابع لحماس بالإضافة الى صيد الخلايا التخريبية حيث استهدفت خلية تابعة للقوة البحرية".

وقال: "كما استهدفنا نفقًا دفاعيًا حفرته حماس تحت مدرسة في قطاع غزة".

وأشار الناطق الإسرائيلي إلى أنه تم خلال العملية الإسرائيلية "تدمير 3 أبراج كانت حماس تستخدمه".

ومضى في حديثه أدرعي إنه تم أيضا " القضاء على 10 مسؤولين كبار في حماس والجهاد".

ولفت أدرعي إلى أنه "منذ الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا أطلق نحو 130 صاروخًا من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف: "سقطت 24 منها داخل قطاع غزة بينما تصدت القبة الحديدية واعترضت العشرات منها وفق سياسة الاعتراض".