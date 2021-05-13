مذيع يعلن بالخطأ وفاة الملكة إليزابيث

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مذيع بريطاني وفاة الملكة إليزابيث على الهواء مباشرة عن طريق الخطأ، خلال إحدى الحلقات.

وأعلن "ألاستير كامبيل" مذيع برنامج Good Morning Britain وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، يوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز".

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول "تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل. وبعدها تدارك المذيع "ألاستير" الموقف بعد بضع دقائق وقطع الحديث معتذرًا، وقال "أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع".

وبدأت الملكة إليزابيت الثانية أول مهمة رسمية لها منذ وفاة الأمير فيليب، أمس الثلاثاء، من خلال إلقاء خطاب بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ "مجلس اللوردات"، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة.