مصر تتسلم دفعة جديدة من هذا اللقاح

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن استقبال مليون و768800 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترا زينيكا بمطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وهذه ثاني دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعا.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن مصر كانت قد تسلمت الشحنة الأولى من لقاح أسترا زينيكا في أبريل نيسان الماضي بإجمالي 854400 جرعة، لافتا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتسنى لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية تلقي اللقاح.

وأشار مجاهد إلى وصول 500 ألف جرعة أيضا من لقاح الفيروس من إنتاج شركة سينوفارم الصينية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن مصر ستتسلم 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية. وأفاد بأن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.