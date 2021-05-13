احتفالاً بالعيد.. شاب مسيحي يوزع الورود على المصلين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

بادر شاب يُدعى مرقص موريس بتوزيع الورود على المصلين أمام أحد المساجد الكبرى بمدينة بني سويف.

قال مرقص إنه حاول إيجاد طريقة مناسبة لتهنئة أخوته المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك فاشترى الورود ووقف أمام مسجد علي بن أبي طالب، أحد أكبر مساجد المحافظة، وعقب خروج المصلين من المسجد قام بتوزيع الورود عليهم.

أضاف أنه نظم من قبل عدة مبادرات تؤكد على تلاحم الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، من بينها توزيع وجبات إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان، وكذلك توزيع هدايا وألعاب على الأطفال في الأعياد.​