محافظ السويس والقنصل السعودي يؤديان صلاة العيد بمسجد بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أدى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه إبراهيم البرناوي القنصل السعودي في السويس صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأم المصلين في صلاة العيد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعقب الصلاة ألقى خطبة بعنوان "فرحة الصائم " بعد شهر رمضان، وأجواء الاحتفال بالعيد، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المصلين في المسجد.

وهنأ المحافظ المواطنين بالعيد متمنيا الخير والرخاء لمصر ولأهالي السويس، وطالب الأهالي بالعمل من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه، كما طالب المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت مديرية الأوقاف في السويس أعلنت عن إقامة صلاة عيد الفطر في 269 مسجدًا على مستوى المحافظة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الوزارة لحماية المواطنين.