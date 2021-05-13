بالصور.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، بحضور اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

تضمنت خطبة صلاة عيد الفطر حث المواطنين على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم خصوصًا في مثل هذه المواسم الدينية، ككا تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تمت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات التى تم تكوينها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو الجمعة ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بالانتهاء من تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.​