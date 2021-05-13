بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أدى الألآف من أهالى محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المخصصة لاداء صلاة العيد، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت صلاة عيد الفطر في مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، أكبر مساجد محافظة كفر الشيخ، إجراءات احترازية، وفقًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة المصلين.

فيما أم المصلين في المسجد الشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، إمام وخطيب مسجد الدسوقي.

وأعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، الثلاثاء، تخصيص 4 آلاف و30 مسجدًا، في جميع مدن، ومراكز المحافظة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك​