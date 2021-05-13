بضوابط احترازية.. صلاة عيد الفطر بمسجد أبو العباس في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير : الخليج 365

أدى عشرات المصلين، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الخميس، في مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، بالتزامن مع عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة التي سمح بالصلاة فيها، وسط إجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وشهدت الصلاة حضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فيما أَم المصلين الشيخ عبد الرحمن نصار إمام المسجد، إلى جانب حضور محمد سعد رئيس، هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وطبقت مديرية الأوقاف ضوابط صلاة العيد الفطر المبارك بنفس ضوابط صلاة الجمعة المتاح إقامتها بالمساجد الكبرى، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات،وتضمنت ارتداء الكمامة، اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، فضلا عن حظر اصطحاب الأطفال حفاظا على سلامتهم.

وفتحت المساجد أبوابها قبل الصلاة بعشر دقائق، واستغرق وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، كما فتحت مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، ومنع اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات، فيما يجرى الغلق عقب الصلاة مباشرة.