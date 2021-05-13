بالفيديو.. ننقل شعائر صلاة عيد الفطر من دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أدى المئات من أهالي مدينة دمياط، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الخميس، في مسجد قباء بمنطقة الشهابية، والذي يعد أحد أشهر المساجد في المحافظة، وسط حالة من البهجة امتنانًا بالمناسبة الدينية.

وردد المصلون تكبيرات العيد، وشارك العشرات من النساء والأطفال في الصلاة، وافترش العشرات منتصف الطريق لتأدية الشعائر.

ونقل "الخليج 365" بثًا مباشرًا لصلاة عيد الفطر، تزامنًا مع إعلان الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشددة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لأزمة كورونا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على الغلق الكامل لشواطئ رأس البر والحدائق والمتنزهات، ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، مطالبة بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بحسم مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.​