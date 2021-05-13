بالصور.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد بمسجد أم القرى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وقال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، إن 160 مسجدًا جاهزًا لإقامة صلاة العيد، وأنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة التزام المساجد بالقواعد المنظمة لصلاة العيد، بجانب الإشراف الميداني على المساجد المُصرح بإقامة الصلاة بها، مشددًا على عدم السماح بإقامتها في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، بشرط ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، ناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بالوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا. ​