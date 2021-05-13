دعوة لعقد جلسة بمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 06:52 صباحاً - منذ 52 دقيقة

دعت تونس والنرويج والصين مجلس الأمن، الخميس، إلى عقد جلسة علنية بمجلس الأمن حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين .

ومن المنتظر أن تعقد هذه الجلسة العلنية يوم غدٍ الجمعة لتصبح الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد حول التصعيد بين الطرفين، وفقا للدبلوماسيين.

والأربعاء وللمرة الثانية خلال 3 أيام، أخفق مجلس الأمن الدولي، في تبني إعلان مشترك حول التصعيد في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية قال إنه “بالنسبة للولايات المتحدة، يظهر مجلس الأمن قلقه من خلال الاجتماع، ولا حاجة للمزيد”.

بينما ذكر دبلوماسي آخر طلب عدم الكشف عن هويته: “لا يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر أنّ إصدار بيان يساهم في وقف التصعيد”.

ولفتت مصادر عدّة إلى أنّ 14 عضوا في المجلس المكوّن من 15، كانوا يؤيدون تبني المجلس إعلانا مشتركا يهدف إلى تخفيف حدة التوتر. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تثق بأن نصاً يمكن أن يساهم في خفض التصعيد، لافتة إلى الخشية على مفاوضات قائمة خلف الكواليس لتهدئة الوضع.