شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط معينة.. دراسة توضح كيفية تقليل أعداد مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة النمذجة التنبؤية أن إعطاء جرعة أولى من لقاح COVID-19 مع تأخير جرعة ثانية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا قد يؤدي إلى عدد أقل من الأشخاص الذين يموتون بسبب المرض، ولكن فقط في حالة استيفاء شروط معينة.

ومع استمرار جائحة الفيروس التاجي، هناك جدل حول ما إذا كان يجب توسيع الفجوة بين الجرعات لمنح أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعض الحماية، أو الالتزام بالفترات الزمنية المحددة في التجارب السريرية.

استخدمت الدراسة الأمريكية، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ ، نموذج محاكاة يعتمد على عينة من "العالم الحقيقي" من 100000 بالغ أمريكي وطبقت سلسلة من السيناريوهات للتنبؤ بالتفاعلات المعدية المحتملة في ظل ظروف مختلفة.

وشملت هذه المستويات المتفاوتة من فعالية اللقاح ومعدلات التحصين، وافتراضات مختلفة حول ما إذا كان اللقاح يمنع الانتقال والأعراض الخطيرة أو يمنع الأعراض الخطيرة فقط ، بما في ذلك الوفاة.

وكتب الباحثون بقيادة توماس سي كينجسلي من مايو كلينيك في روتشستر بولاية مينيسوتا: "تشير النتائج إلى أنه في ظل ظروف معينة يمكن تحقيق انخفاض في معدل الوفيات التراكمي والالتهابات ودخول المستشفى عند تأخير جرعة اللقاح الثانية".

تشمل الشروط المحددة الحصول على لقاح بجرعة واحدة فعالة بنسبة 80 ٪ على الأقل ومعدلات تحصين يومية تتراوح بين 0.1 ٪ و 0.3 ٪ من السكان - ولكن إذا تم استيفائها ، يمكن أن تمنع استراتيجية الجرعة الثانية المتأخرة ما بين 26 و 47 حالة وفاة لكل 100،000 شخص مقارنة بالجدول المعتاد.