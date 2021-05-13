تجدد القصف الإسرائيلي على أهداف غربي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على أهداف غربي مدينة غزة

وبحسب المعلومات المتاحة حتى نشر الخبر فإن القصف الجوي الإسرائيلي الأخير على مدينة غزة استهدف مقراً أمنياً.



على الجانب الآخر، دوت صافرات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، ثم تبعها إجراء مماثل في مدينة سديروت.

ودعت 3 دول مجلس الأمن، اليوم، إلى عقد جلسة علنية بمجلس الأمن حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين فإن تونس والنرويج والصين صاحبة هذه الدعوة.

ومن المنتظر أن تعقد هذه الجلسة العلنية يوم غدٍ الجمعة لتصبح الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد حول التصعيد بين الطرفين، وفقا للدبلوماسيين.

والأربعاء وللمرة الثانية خلال 3 أيام، أخفق مجلس الأمن الدولي، في تبني إعلان مشترك حول التصعيد في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية قال إنه "بالنسبة للولايات المتحدة، يظهر مجلس الأمن قلقه من خلال الاجتماع، ولا حاجة للمزيد".

بينما ذكر دبلوماسي آخر طلب عدم الكشف عن هويته: "لا يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر أنّ إصدار بيان يساهم في وقف التصعيد".