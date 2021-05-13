شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة عن الصادرات والواردات المصرية مطلع 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا فى الفترة من (يناير- مارس) 2021، حيث بلغت نحو 7.438 مليار دولار مقابل قيمة قدرها 6.990 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 ونرصد فيما يلى 10 أرقام هامة عن الصادرات المصرية:
- بلغت الصادرات المصرية غير البترولية فى الفترة من (يناير- مارس) 2021 نحو 7.438 مليار دولار.
- بلغت الصادرات المصرية غير البترولية فى الفترة من (يناير- مارس) 2020 ،6.990 مليار دولار .
- بلغت الواردات المصرية خلال الفترة من (يناير- مارس) 2021 قيمة قدرها 16.991مليار دولار .
- سجلت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة 4.600 مليار دولار.
- سجلت الصادرات للدول العربية قيمة بلغت 2.295 مليار دولار.
- سجلت الواردات المصرية من الدول العربية 1.602 مليار دولار.
- سجلت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية قيمة بلغت 498 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 1.495 مليار دولار.
- حققت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 368 مليون دولار.
- سجلت الواردات المصرية من دول إفريقيا 160 مليون دولار.
- سجلت الصادرات للصين الشعبية قيمة بلغت 179 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 3.145 مليار دولار.