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10 أرقام هامة عن الصادرات والواردات المصرية مطلع 2021.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا فى الفترة من (يناير- مارس) 2021، حيث بلغت نحو 7.438 مليار دولار مقابل قيمة قدرها 6.990 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 ونرصد فيما يلى 10 أرقام هامة عن الصادرات المصرية:

 

  1. بلغت الصادرات المصرية غير البترولية فى الفترة من (يناير- مارس) 2021 نحو 7.438 مليار دولار.
  2. بلغت الصادرات المصرية غير البترولية فى الفترة من (يناير- مارس) 2020 ،6.990 مليار دولار .
  3. بلغت الواردات المصرية خلال الفترة من (يناير- مارس) 2021 قيمة قدرها 16.991مليار دولار .
  4. سجلت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة 4.600 مليار دولار.
  5. سجلت الصادرات للدول العربية قيمة بلغت 2.295 مليار دولار.
  6. سجلت الواردات المصرية من الدول العربية 1.602 مليار دولار.
  7. سجلت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية قيمة بلغت 498 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 1.495 مليار دولار.
  8. حققت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 368 مليون دولار.
  9. سجلت الواردات المصرية من دول إفريقيا 160 مليون دولار.
  10. سجلت الصادرات للصين الشعبية قيمة بلغت 179 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 3.145 مليار دولار.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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