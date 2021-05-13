شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة عن الصادرات والواردات المصرية مطلع 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا فى الفترة من (يناير- مارس) 2021، حيث بلغت نحو 7.438 مليار دولار مقابل قيمة قدرها 6.990 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 ونرصد فيما يلى 10 أرقام هامة عن الصادرات المصرية: