بإجراءات احترازية.. العشرات يتوافدون على مساجد الإسكندرية لأداء صلاة العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير : الخليج 365

توافد عشرات المصلين صباح اليوم الخميس، على على مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، ضمن عدد من المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن ضوابط صلاة العيد الفطر المبارك تجرى بنفس ضوابط الجمعة المتاحة إقامتها بالمساجد الكبرى، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه.

وأشار إلى أن الضوابط تتضمن ارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، فضلا عن حظر اصطحاب الأطفال حفاظا على سلامتهم.

ولفت إلى أنه جرى فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق على أن يتم الغلق عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وفتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط.