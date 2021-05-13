اعتراض وتدمير 8 مسيرات و 3 صواريخ أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

وقال التحالف في بيان، قبل قليل، إنه تم اعتراض وتدمير عدد 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المملكة، كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية للمليشيا الحوثية تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية ولم تراعِ الشعائر الدينية، وأنه سيأخذ كافة الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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