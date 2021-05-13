ماذا دار بين بايدن ونتنياهو في أول اتصال بشأن الأحداث؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن ينتهي العنف الدائر حاليا بين الإسرائيليين والفلسطينيين قريبا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض "أتوقع وآمل أن ينتهي هذا قريبا، لكن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها". ولم يوضح بايدن الأسباب التي تدعوه للتفاؤل.

وقال إن فريقه للأمن القومي يجري اتصالات كثيرة مع نظرائه في المنطقة.

وتفجر العنف يوم الجمعة الماضي في المسجد الأقصى وتصاعدت الاشتباكات يوم الاثنين.

وذكر بيان للبيت الأبيض عن محادثات بايدن ونتنياهو أن الرئيس الأميركي "عبر عن دعمه الراسخ لأمن إسرائيل ولحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، مع حماية المدنيين".

وجاء في البيان "كما أبدى تشجيع الولايات المتحدة لمسار يقود إلى استعادة الهدوء الدائم.

وعبر عن اقتناعه بأن القدس يجب أن تكون مكانا للسلام لما لها من أهمية كبيرة لأصحاب الديانات في أنحاء العالم".

وأفاد البيان بأن الزعيمين اتفقا على البقاء على اتصال شخصي في الأيام المقبلة وعلى مواصلة التشاور الوثيق بين فريقيهما.