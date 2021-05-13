كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 04:58 صباحاً - منذ 27 دقيقة

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني وكالة “فرانس برس”، بأن القتيل هو محمد عمر سعيد النجار (36 عاما).

وقتل النجار خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي قرب بلدة مادما القريبة من نابلس في الضفة الغربية، حيث أصيب جنديان، حسب تقرير أولي للجيش الإسرائيلي.

والنجار من مدينة نابلس، واعتقل لدى إسرائيل 6 سنوات وأطلق سراحه قبل أقل من عام، حسب أقاربه.

وتتواصل تظاهرات ومواجهات ليلية في كثير من مدن الضفة الغربية، وأعلنت مؤسسات صحية فلسطينية أن أكثر من 16 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تظاهرات تضامنية مع غزة والقدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 16 فلسطينيا أصيبوا خلال تظاهرات لا زالت مستمرة في الخليل، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحد المصابين من بلدة بيت آمر القريبة في وضع حرج.

وأعلن الهلال الأحمر عن 3 إصابات أخرى بالذخيرة الحية في مدينة قلقيلية.

ومن بين عشرات الإصابات بالرصاص المعدني والمطاطي، أشار الهلال الأحمر إلى إصابة أحد المتظاهرين في عينه في بلدة حوارة القريبة من نابلس، إضافة إلى إصابتين بالرصاص الحي قرب نابلس.

وشارك العشرات في تظاهرة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأغلقوا الشارع الرئيس بحجارة وإطارات مشتعلة، غير أنه لم يبلغ عن إصابات.

وذكر مواطنون من بلدة مادما القريبة من مدينة نابلس، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بالقرب من البلدة.

وقال مسؤول أمني فلسطيني لـ”فرانس برس”، إن الحديث يدور عن إصابة فلسطيني أطلق النار باتجاه جنديين إسرائيليين.

وأضاف: “المعلومات الأولية تفيد أن شابا فلسطينيا كان يحمل مسدسا أُصيب بالذخيرة الحية”.