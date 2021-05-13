الجيش الإسرائيلي ينفذ 500 غارة على غزة.. وعشرات الشهداء والجرحى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 04:58 صباحاً - شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 500 غارة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، تسببت في استشهاد 69 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وإصابة نحو 388 آخرين.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد قصفت المدن والمستوطنات في محيط قطاع غزة بـ130 صاروخا، ردا على تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة واغتيال القيادي باسم عيسى ورفاقه، بينما أعلنت سلطات الاحتلال عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في سديروت.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 500 غارة جوية على أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وجّه ضربة قوية لقدرات حماس والجهاد الصاروخية، واستهدف عددا من كبار المجلس العسكري.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي.

وأكدت حماس استشهاد القيادي في جناحها العسكري باسم عيسى .

صواريخ

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لإصابة منزل في سديروت بعد تعرضه لسقوط صاروخ أطلق من غزة، واندلاع الحرائق وانقطاع التيار الكهرباء عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

ونقل مراسل الجزيرة أن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء القصف على مدينة سديروت شمال شرق غزة، وقال إن إصابة أحدهم خطيرة، كما تعرضت المباني في المدينة لإصابات مباشرة في عسقلان بعد رشقات صاروخية متتالية.

وفي آخر التطورات، شن الجيش الإسرائيلي -منتصف ليل الخميس- سلسلة غارات عنيفة ومركزة على مواقع عديدة شمالي غزة.

غارات عنيفة

واستهدفت عشرات الغارات -بشكل متزامن- عددا من المواقع في محيط مدينة “الشيخ زايد” بمنطقة بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مبنى برج الشروق وسط غزة بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وكانت طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تحذيريا على المنطقة المحيطة بالبرج قبل استهدافه.

وتسببت الصواريخ الإسرائيلية في انهيار المبنى وإلحاق دمار وأضرار بالمباني والمنشآت المجاورة له، كما أسفر القصف عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به. ويضمّ البرج المستهدف شققا سكنية وعددا من مكاتب الشركات والمؤسسات الصحفية العاملة في غزة.

وفجر أمس، قصف الجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ برج “الجوهرة” المكوّن من 9 طوابق، والواقع في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، مما تسبب بتدمير كبير في المبنى حتى بات على وشك الانهيار.