شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 إرهابياً وتدمير 4 مواقع شمالي بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش بوركينا فاسو، أن قواته قتلت 20 إرهابيا على الأقل ودمّرت 4 من مواقعهم في عملية مشتركة في منطقتين شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان: إنّ العملية التي انطلقت في 5 مايو الجاري في منطقتي الساحل والشمال، ضمت قوات خاصة والقوات الجوية وقوات اخرى للمآزرة.

وأفاد مسؤول أمني كبير أن العملية التي أطلق عليها اسم "هون" متوقع أن تستمر لأكثر من شهر، مشيرا إلى أنه تم مصادرة أدوت اتصال وذخيرة ووسائل انتقال.