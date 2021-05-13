شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 9 حالات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 16 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 14 حالة خالية من الأعراض ارتفاعا من 11 قبل يوم.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة، فيما يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90808، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.