من جديد.. عسقلان تحت القصف وصافرات الإنذار تدوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار مجددا في مدينة عسقلان ومحيطها في إشارة إلى تعرضها لقصف صاروخي.

وتعرضت مدينة عسقلان لقصف صاروخي من قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

من ناحية أخرى، أصيب أحد أفراد شرطة الحدود الإسرائيلية في إطلاق نار بقرية أم الفحم (شمال) وسط مصادمات بين فلسطينيين وإسرائيليين.

كان الجيش الإسرائيلي، كشف مساء الأربعاء أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة، بلغ 1500 صاروخ حتى الآن.

وفجر الخميس أطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب، ورمات غان، وبني براك وهرتسيليا وغوش دان، وجميعها في وسط إسرائيل.

يذكر أن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأربعاء، توسيع العملية العسكرية " حارس الأسوار" التي أطلقتها إسرائيل يوم الإثنين في قطاع غزة.

كما وافق الوزراء الإسرائيليون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بالإجماع على استمرار وتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تتجه إلى وقف إطلاق النار في هذه المرحلة".

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.