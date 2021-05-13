200 ألف معتقل.. اتهام أمريكي لكوريا الشمالية بـ"تقييد الحرية الدينية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية باحتجاز 200 ألف شخص في معسكرات الاعتقال بسبب معتقداتهم بما فيها "الدينية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية تواصل تقييدها الصارم للحقوق الأساسية لشعبها، بما في ذلك الحرية الدينية.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فإن الخارجية الأمريكية تحدثت في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية عن مواصلة حكومة كوريا الشمالية، المشاركة بنشاط أو التسامح مع الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية.

وأضاف التقرير: "منذ عام 2001، تم تصنيف كوريا الشمالية على أنها دولة ذات أهمية خاصة بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لمشاركتها في انتهاكات شديدة للحرية الدينية أو التسامح حيالها".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعادت وزارة الخارجية تصنيف كوريا الشمالية باعتبارها دولة منتهكة للحرية الدينية للعام التاسع عشر على التوالي.

وقالت الوزارة إن تقريرها يعتمد جزئياً على المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية والتي قد لا يتم التحقق منها بشكل مستقل بسبب محدودية الوصول إلى دول مثل كوريا الشمالية.

وذكر التقرير أن "مصادر متعددة أشارت إلى أن الوضع لم يتغير منذ نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2014".

وتابع: "في مايو/أيار، قدرت منظمة التضامن المسيحي العالمية غير الحكومية (CSW) أن 200 ألف شخص محتجزون في معسكرات الاعتقال، كثير منهم لكونهم مسيحيين".

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تواصل التواصل مع الدول الأخرى للتعبير عن مخاوفها المشتركة بشأن الحرية الدينية في كوريا الشمالية.

ونبه التقرير إلى أن الولايات المتحدة شاركت في رعاية القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول والذي يدين" الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة المستمرة منذ فترة طويلة لحقوق الإنسان في البلاد ".

وأعربت عن قلقها الشديد بشأن الانتهاكات، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام لأسباب دينية وتقييد حريات الضمير والدين أو المعتقد.

وذكر التقرير أن "الحكومة الأمريكية أثارت مخاوف بشأن الحرية الدينية في البلاد في منتديات أخرى متعددة الأطراف وفي مناقشات ثنائية مع الحكومات الأخرى ، خاصة تلك التي لها علاقات دبلوماسية مع البلاد".

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.