احتراق مبنى في تل أبيب إثر قصف فلسطيني

قصفت الفصائل الفلسطينية المسلحة، مجددا، فجر الخميس، مدينة تل أبيب، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني، فيما دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد.

