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احتراق مبنى في تل أبيب إثر قصف فلسطيني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتراق مبنى في تل أبيب إثر قصف فلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

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قصفت الفصائل الفلسطينية المسلحة، مجددا، فجر الخميس، مدينة تل أبيب، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني، فيما دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد.

 

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن سقوط 3 صواريخ على الأقل في ”بيتاح تكفا“ شرقي تل أبيب، فيما نشرت صورا ومقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في أحد المباني جراء سقوط صاروخ عليه، بحسب تأكيدها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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