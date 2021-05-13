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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتراق مبنى في تل أبيب إثر قصف فلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021
متابعات
قصفت الفصائل الفلسطينية المسلحة، مجددا، فجر الخميس، مدينة تل أبيب، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني، فيما دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد.
وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن سقوط 3 صواريخ على الأقل في ”بيتاح تكفا“ شرقي تل أبيب، فيما نشرت صورا ومقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في أحد المباني جراء سقوط صاروخ عليه، بحسب تأكيدها.