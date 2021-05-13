3 دول تدعو لجلسة علنية بمجلس الأمن حول التصعيد في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

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دعت تونس والنرويج والصين، مساء الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة جديدة، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي، بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ستكون علنية هذه المرة، حسبما قالت مصادر دبلوماسية.



وهذه الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها الإسرائيليون والفلسطينيون، ستكون الثالثة لمجلس الأمن منذ يوم الإثنين.

وعقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعاً طارئاً مغلقاً ثانياً حول التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، عارضت خلاله الولايات المتحدة مرة أخرى تبني قرار اعتبرت أنه سيؤدي إلى ”نتائج عكسية“.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إرسال مبعوث إلى الشرق الأوسط؛ لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على ”خفض التصعيد“.

ولاحقا، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن تناول في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ”العنف“ بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت الوزارة إن بلينكن ”ندد بالهجمات الصاروخية وأكد على ضرورة خفض التوتر“.