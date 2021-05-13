السعودية تتكفل بإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

متابعات

أعلنت السفارة السعودية في العراق، الأربعاء، عن تكفل الرياض بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن شهد الشهر الماضي حريقاً مأساوياً خلف عشرات الضحايا والمصابين.



وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة المستشفى.

وأضافت السفارة أن المملكة تعلن عن ”استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات السعودية على نفقة خادم الحرمين الشريفين“.

وتزامنت المبادرة السعودية مع زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لبغداد، ولقائه كبار المسؤولين العراقيين.

وشهدت علاقات الرياض وبغداد تحسناً وتطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، حيث تبادل مسؤولون من البلدين الزيارات وتم توقيع عدة اتفاقيات تعاون وتنسيق.

وفي آذار/ مارس الماضي، وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للرياض في أول زيارة رسمية له للمملكة.

واندلع حريق الشهر الماضي في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ”ابن الخطيب“ ببغداد، ما تسبب بمصرع 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.