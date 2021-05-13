شكرا لقرائتكم خبر عن 164 مليون جنيه حجم مساهمة الخزانة العامة بموازنة جهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت جملة مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022 نحو 164 مليونا و413 ألف جنيه، مقابل نحو 98 مليونا و769 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 65 مليونا و644 ألف جنيه.

فيما بلغت قيمة العجز المتوقعة لمشروع موازنة الجهاز للسنة المالية الجديدة نحو 160 مليونا و413 ألف جنيه، مقابل نحو 96 مليونا و769 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 63 مليونا و644 ألف جنيه، ويُمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة.

وينتج هذا العجز المتوقع من الفارق بين إجمالى الموارد وجملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة جهاز حماية المستهلك، حيث بلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو 164 مليونا و413 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الموارد المتوقع تحصيلها نحو 4 ملايين جنيه فقط، بزيادة قدرها 2 مليون جنيه عن موازنة العام الجارى.