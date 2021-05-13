قبل صلاة العيد.. الهلال الأحمر يعقم مساجد السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت جمعية الهلال الأحمر في السويس انتشار فرق التعقيم والتطهير من المتطوعين بالجمعية اليوم الخميس لتطهير مساجد الجامعة التي ستشهد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

واستهدفت فرق المتطوعين تعقيم عدة مساجد في الأحياء أبرزها مساجد شهداء الشرطة والجمعية الشرعية والشبان المسلمين والريان، إذ تقع وسط ضواحي سكنية تشهد كثافات سكانية عالية.

من جانبها، قالت المهندسة فوزية عبد الله، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر فى السويس، إن فرق التعقيم بدأت فى تطهير المساجد منذ أمس الأربعاء حتى فجرًا اليوم، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا بخلاف التطهير الدوري للمساجد.

وناشد قاسم المواطنين في تصريحات صحفية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.​