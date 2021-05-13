لأهالي المحافظات.. ننشر خطة القنوات الإقليمية للاحتفال بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعدت شبكة القنوات الإقليمية خطة مميزة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن برنامج الهيئة الوطنية للإعلام للاحتفال بالعيد.

قناة القاهرة: يعرض برنامج صباح القاهرة في حلقات تستعرض مظاهر العيد، برنامج عش الحب، برنامج ابرة وفتلة، برنامج هي والحياة، برنامج الحلقة الأخيرة، برنامج أصل الحكاية، برنامج I love Egypt ،برنامج مواهب ق٣، كايرو تيوب، وتعرض القناة في اليوم الأول فيلم "تيمور وشفيقة"، وفي ثان ايام العيد فيلم "شلة المحتالين"، وفي ثالث ايام العيد فيلم "الجزيرة"، و رابع ايام العيد فيلم "حب و جنون".

قناة القنال: برنامج يوم جديد، برنامج البيت، برنامج صبيان وبنات، اكلة هنية، برنامج شارع الصحافة، برنامج القناة في أسبوع، برنامج اغاني وحشاني، برنامج الأمن الأخلاق، برنامج قرش وتعريف، برنامج حكايات الغريب، برنامج الدراويش، برنامج استاد القتال، وتعرض القناة عدد من الأفلام منها في أول يوم العيد فيلم "اخو البنات"، ثاني أيام العيد فيلم "سلام يا صاحبي"، ثالث ايام العيد فيلم "البنات عاوزة ايه"، رابع ايام العيد فيلم "الراقصة و الطبال".

قناة إسكندرية: برنامج صباح اسكندرية في حلقات تبريز مظاهر العيد في الإقليم، برنامج ولسة صغيرين، برنامج إشارة حب، برنامج عالم عيال، برنامج الكلم الطيب، إبداع ٩،برنامج انتي اجمل، برنامج لمتنا، برنامج راجل و اثنين ستات، برنامج فرصة ثانية، برنامج أيامنا الحلوة.

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا في حلقات خاصه باحتفالات العيد، برنامج الدين المعاملة، فترة مفتوحة عن مظاهر العيد بالأقليم، برنامج جدد حياتك، برنامج دعوة للاستثمار، برنامج ارض الخير، برنامج علشان بكرة، برنامج اسألوا اهل الذكر، برنامج بيت سعيد، برنامج دلتا مصر، برنامج تراثنا، برنامج اسهر معانا حلقة مطوعة للعيد، برنامج عطر الأحباب،وتعرض القناة عدد من الأفلام المتنوعة منها في أول أيام العيد فيلم "عسكر في المعسكر"، في ثان ايام العيد فيلم "غبي منه فيه"، في ثالث ايام العيد فيلم "الفتوى".

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة في حلقات مطوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، برنامج معارج النور، فترة مفتوحة بعنوان حياتنا للاحتفال بعيد الفطر، برنامج علي الطبية، برنامج ارض طيبة، برنامج امرأة من الصعيد الواتس، برنامج من أجل طفلك، برنامج كلام عيال، برنامج بلادطيبة، برنامج فترة مفتوحة بعنوان بعيد عليك، برنامج شارع الجنوب في حلقة مطوعة تبرز مظاهر العيد، برنامج طيبة تيوب، برنامج على الرباب، برنامج أحلامهم البسيطة، وتعرض القناة عدد من الأفلام والمسرحيات منها في أول أيام العيد مسرحية فارس وبني خيبان"، وفي السهرة فيلم" جنون الحياة"، في ثان ايام العيد مسرحية" هالة حبيبتي" وفي السهرة فيلم" الحب الاول"، في ثالث ايام العيد تعرض القناة مسرحية" الدلوعة"وفي السهرة فيلم" كان يوم حبك".

قناة الصعيد: برنامج صباح الصعيد وحلقات مطوعة عن احتفالات العيد، برنامج حياة كريمة، برنامج طاقة نور، برنامج قصة سورة، برنامج وادي المرمى، برنامج نهارنا أخضر، برنامج ست الستات، برنامج دعوة نجاح، برنامج ملاعب البراهيم، برنامج منقلب الحدث، برنامج ساعة لقلبك، برنامج الطير المسافر، برنامج آخر النهار، برنامج صوت اهالينا، تعرض القناة عدد من الأفلام والمسرحيات وهي في أول أيام العيد تعرض فيلم "تحت التهديد" وفي السهرة تعرض مسرحية الكوميدية "شاهد ما شفش حاجة"، وفي ثان ايام العيد تعرض فيلم "كيد العوالم" وفي السهرة مسرحية "تخاريف"، في ثالث ايام العيد تعرض القناة فيلم "بهوات اخر زمن" وفي السهرة تعرض مسرحية "حزمني يا"، وفي رابع ايام العيد تعرض فيلم "كروانة"وفي السهرة مسرحية "هالو شلبي".​