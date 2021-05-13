شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أوروبية من تعزيز الحكم الاستبدادي في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «بوليتيكو» إن مستقبل أوروبا بعد انتهاء الوباء سيتقرر في بولندا. مع مخاوف من استخدام الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للحكومة البولندية لتعزيز الحكم الاستبدادي للحزب الحاكم.

وبحسب مقال لـ «بيوتر بوراس»، رئيس مكتب وارسو في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قد يعتقد القادة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أن بإمكانهم أن يتنفسوا الصعداء، حيث يبدو الطريق الآن ممهدًا للجهود الرائدة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في التعافي الاقتصادي.

وأردف يقول: رفضت المحكمة الدستورية الألمانية طعنًا محليًا على صندوق الكتلة للتعافي من فيروس كورونا، كما أن اتفاقًا بين الحكومة البولندية وحزب معارض أزال عقبة سياسية أمام استفادة وارسو من الصندوق.

وتابع: من المؤكد أن الحكومة اليمينية لحزب القانون والعدالة الذي يتزعمه ياروسلاف كاتزينسكي غير معروفة بحماسها للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، من المقرر أن تصبح بولندا أحد المستفيدين الرئيسيين من الصندوق، حيث ستتلقى 58 مليار يورو في شكل مِنَح وقروض.

ومضى يقول: أشاد رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي باعتماد الصندوق باعتباره نجاحًا كبيرًا، حيث يعتزم إنفاق الأموال على مشروع إصلاح يسمى «الصفقة الجديدة لبولندا». لكن صندوق الإنعاش أطلق صراعًا على السلطة داخل الائتلاف الحاكم في وارسو.

وتابع: يعارض زبيغنيو زيوبرو، وزير العدل البولندي المتشدد وزعيم حزب الائتلاف الصغير، بشدة التصديق على الصندوق، مدعيًا أنه يهدد سيادة بولندا. وحجته في ذلك أنه يمهد الطريق لفيدرالية الاتحاد الأوروبي. وبدون أصواته، كافحت الحكومة لتمرير التشريع من خلال البرلمان. ولأن صندوق الإنعاش يتطلب قبول كل دولة في الاتحاد الأوروبي، فقد خاطر ذلك بإغراق كل شيء.

وأردف: في الوقت الحالي، يبدو أنه تم تفادي ذلك. وأعلن حزب اليسار المعارض أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة، يمنحها الأغلبية التي تحتاجها. ولكن في حين أنه من المغري تجاهل هذا باعتباره مثالًا مزعجًا على أن الاتحاد الأوروبي رهين السياسات الداخلية السيئة، فإن التحدي الحقيقي يكمن فقط في رفع رأسه.

وبحسب الكاتب، لا تثير مشاكل بولندا مع سيادة القانون شكوكًا جدية حول ما إذا كان سيتم إنفاق الأموال من الصندوق بشكل جيد، لكن هناك مخاوف من استخدام الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحكم الاستبدادي لحزب القانون والعدالة بشكل متزايد.

وتابع: في رسالة مفتوحة إلى الحكومة، انتقد ائتلاف واسع من المنظمات غير الحكومية البولندية عمل الحكومة في صندوق الإنعاش الوطني لافتقارها إلى الشفافية وتجاهل المشاورات العامة التي يطلبها الاتحاد الأوروبي. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الافتقار إلى الرقابة القضائية.

وبحسب الكاتب، تتمتع الحكومة بقبضة قوية على القضاء. وفقًا لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن أعلى محكمة استئناف للقضايا المتعلقة بإدارة أموال الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى الاستقلال. وهناك ضغط متزايد على القضاة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: إذا فشل الاتحاد الأوروبي في استخدام موارده المالية لوقف انتشار الاستبداد، فإن انتعاشه بعد الوباء سيصبح في أفضل الأحوال انتصارًا باهظ الثمن.