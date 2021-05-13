النيابة السودانية تطالب بتسليم المتورطين بأحداث القيادة العامة الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النائب العام السوداني ملانا تاج السر الحبر، إنه أحطر القوات المسلحة بتسيليم المتورطين في أحداث القيادة العامة.

وكانت النيابة السودانية الأربعاء، حررت بلاغان في قضية مقتل المواطنين السودانيين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع، في ذكرى إحياء فض الاعتصام.



وأشار الحبر، إلى أن إجراءات التحريات والتحقيق يتولاها 10 من وكلاء النيابة كل في تخصصه، وكشف عن نتيجة إجراءات التشريح والطب العدلي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي الإصابة بطلق ناري.

وأعلن النائب السوداني إخطاره رسميا القوات المسلحة بتسليم الأشخاص المتورطين أحداث ذكرى إحياء فض الاعتصام، مع تسليم الأسلحة للنيابة.

وأوضح أنه تم إصدار عدد من المنشورات التي تمنع استخدام القوة المفرطة في مواجهة التجمعات السلمية، وأشار إلى أن التجمعات السلمية حق التعبير مكفولا بنص الوثيقة الدستورية والقانون، وأن استخدام أي قوة بدون إذن النيابة خروج عن القانون.

ولفت إلى أن التجمع كان سلميا ولم تخرج عنه أي إشارات العنف أو احتكاكات في ذكرى فض الاعتصام.