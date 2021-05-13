الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة، بلغ 1500 صاروخ حتى الآن.

وفجر الخميس أطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب، ورمات غان، وبني براك وهرتسيليا وغوش دان، وجميعها في وسط إسرائيل.

وأعلن ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة الإسرائيلية، مقتل 6 إسرائيليين في الهجمات الصاروخية.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصابة 200 إسرائيلي بالهجمات الصاروخية.

وكان رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأربعاء، توسيع العملية العسكرية " حارس الأسوار" التي أطلقتها إسرائيل يوم الإثنين في قطاع غزة.

كما وافق الوزراء الإسرائيليون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بالإجماع على استمرار وتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.



وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تتجه إلى وقف إطلاق النار في هذه المرحلة".



ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.

