نتنياهو يوعز بفرض الطوارئ بمدن إسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن المصادمات في المدن الإسرائيلية بين اليهود والمواطنين العرب خلال الأيام الأخيرة "فوضى لا تُحتمل".

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، السلطات بتعزيز الشرطة بقوات تابعة لحرس الحدود وفرض حظر التجول في تلك المدن وفق الحاجة.



وقال نتنياهو: "نعتزم نشر قوات عسكرية للمساعدة في حفظ النظام عند الحاجة".

أقوال نتنياهو جاءت بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية، في بيان تلقته ”الخليج 365” اعتقال 374 مشتبهاً بهم "في أعمال شغب في أنحاء البلاد .

وأضافت أنه أصيب في هذه الاشتباكات 36 شرطياً بجروح طفيفة.

ولم توضح الشرطة أعداد المعتقلين اليهود والعرب بعد أن أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اعتداءات واسعة على مواطنين عرب.

لكن نتنياهو حمّل المواطنين العرب مسؤولية تصاعد أعمال العنف، قائلا: "ما يحدث في المدن الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة لا يُحتمل. شاهدنا مشاغبين عرب يشعلون النيران في كنس يهودية وفي مركبات ويهاجمون أفراد الشرطة ويعتدون على مواطنين أبرياء. لا يمكننا أن نقبل بهذا. هذه هي فوضى".

واستدرك: "لا شيء يبرر ذلك وأقول لكم أكثر من ذلك – لا شيء يبرر عمليات "لينش" (أي محاولة قتل) يقوم بها عرب بحق يهود ولا شيء يبرر عمليات "لينش" يقوم بها يهود بحق عرب".

وأضاف نتنياهو: "لن نقبل بهذا.. هذا العنف لا يمثلنا.. سنستعيد النظام والقدرة على إدارة البلاد إلى المدن الإسرائيلية في كل مكان. إلى جميع المدن، إلى المدن المختلطة، إلى المدن اليهودية، إلى كل مكان".

والمواجهات بين مواطنين عرب ويهود هي غير مسبوقة وفق الكثير من المراقبين الإسرائيليين.

وتتركز الاشتباكات في المدن المختلطة، التي يسكنها يهود وعرب، مثل يافا وحيفا واللد.

وقال نتنياهو: "أوعزت للشرطة باعتماد صلاحيات تتعلق بحالات الطوارئ و تعزيزها بقوات تابعة لحرس الحدود وفرض حظر التجوال وفق الحاجة".

وأضاف: "سأعقد على الفور جلسة طارئة من أجل إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات والدعم لأفرادها وتعزيزهم بقوات إضافية. أعتزم أيضا إرسال قوات عسكرية وفقا للقانون القائم وعند الحاجة – سنسن قانونا آخر".

ولفت نتنياهو: "أقول للمواطنين الإسرائيليين – لا يهمني إذا دمكم يغلي.. لا تستطيعون أخذ القانون بيدكم.. لا تستطيعون أن تأخذوا مواطنا عربيا بسيطا وأن تحاولوا أن تعملوا "لينش" بحقه".

وأضاف: "كما لا نستطيع أن نرى مواطنين عرب يفعلون ذلك بحق مواطنين يهود. هذا لن يمر. إنني متأكد بأن هذا الموقف مشترك لمعظم المواطنين الإسرائيليين".

وتابع نتنياهو: "نحن نخوض صراعا على جبهتين: جبهة واحدة ضد حماس وكلنا نقف صفا واحدا حيث تطلق حماس صواريخ تضرب يهودا وعرب على حد سواء. فلنتحد كي ننفذ المهمة المطلوبة منّا كمواطني دولتنا".

وشهدت العديد من المدن في إسرائيل مواجهات بين مواطنين عرب ويهود وأخرى بين مواطنين عرب والشرطة الإسرائيلية.



وأفادت الشرطة الإسرائيلية عن اشتباكات مع مواطنين عرب نظموا مظاهرات على خلفية ما يجري في القدس وغزة.

ولكن مواطنون عرب تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد مفزعة لاعتداءات شعبية متبادلة في يافا وحيفا واللد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توسيع العملية العسكرية " حارس الأسوار" التي أطلقتها إسرائيل يوم الإثنين في قطاع غزة.

كما وافق الوزراء الإسرائيليين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بالإجماع على استمرار وتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تتجه إلى وقف إطلاق النار في هذه المرحلة".