الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 67 فلسطينيا بينهم 17 طفلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاربعاء ارتفاع اعداد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الى 67 فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور اشرف القدرة في بيان صحفي "ان حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 67 شهيدا من بينهم 17 طفلا و 6 سيدات".

واضاف القدرة "اصيب 388 شخص بجراح مختلفة حيث ان من بين الاصابات 115 طفلا و50 سيدة".

وتوالت الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى على عشرات الأهداف المختلفة بمناطق متفرقة فى قطاع غزة من بينها أبراج ومنازل سكنية ومقرات حكومية واراضي زراعية وبنية تحتية.