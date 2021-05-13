شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفع «شاومي» من القائمة السوداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت الولايات المتحدة الأمريكية شركة «شاومي» من قائمتها السوداء التي تمنع الأمريكيين من الاستثمار في شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية. وعلى أثر ذلك، ارتفعت أسهم عملاقة التكنولوجيا الصينية بنسبة 6.5%.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «شاومي» على أنها من «الشركات العسكرية الصينية»، وهذا يعني أن ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، كانت خاضعة لأمر تنفيذي صدر في نوفمبر يقيد المستثمرين الأمريكيين من شراء الأسهم أو الأوراق المالية ذات الصلة بأي شركة موضوعة في القائمة السوداء للجهات التي تشكل تهديداً للأمن القومي والتي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية. وقدمت «شاومي» بعد ذلك طعناً قانونياً ضد قرار وزارة الدفاع.

وفي مارس الماضي، حكمت المحكمة في واشنطن بشطب الشركة مؤقتاً من القائمة السوداء؛ حيث رأى القاضي في القرار أن وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين لم يثبتا مخاطر الشركة على مصالح الأمن القومي.

وفي يوم الثلاثاء، وافقت وزارة الدفاع برفع الشركة نهائياً من القائمة، على أن تتفاوض معها حول الشروط المحددة؛ لرفع الحظر عنها. (وكالات)