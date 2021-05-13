شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج الصناعي الهندي يقفز 25.8% في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية أن الناتج الصناعي للهند قفز 25.8 بالمئة على أساس سنوي في مارس/ آذار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 17.6 بالمئة.

وتقارن هذه الزيادة الحادة بهبوط بلغ 22.8 بالمئة في مارسL آذار 2020 عندما فرض إغلاق عام في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية، أن الطلب على الوقود في الهند قفز 81.5 في المئة في إبريل/نيسان مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم 17.01 مليون طن في إبريل/نيسان، انخفاضاً من 18.78 مليون طن في مارس/آذار.

وزاد استهلاك الديزل، وهو مقياس رئيسي مرتبط بالنمو الاقتصادي ويشكل نحو 40% من مجمل مبيعات الوقود المكرر في الهند، 105.5% على أساس سنوي إلى 6.68 مليون طن.

وقفزت مبيعات البنزين بنحو 145% عن مستواها قبل عام إلى 2.38 مليون طن. (رويترز)