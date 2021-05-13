شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: محمد بن زايد أمان الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه وشعب الإمارات يشعرون بالأمان بوجود صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حامي حمى الدولة والعين الساهرة على رعايتها.

وقال سموّه في رائعة شعرية بعنوان «وارث وحارث»، إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، سبع الفلا وشيخ البلاد، مشدداً على أن جميع أماني شعب الإمارات تتحقق على يدي سموّه؛ لأنه القدوة الذي نهتدي به في الليالي الحالكة.

وقال إن محمد بن زايد، قائدنا الذي يمسك راية الوطن بيمينه لتبقى عصية على الانكسار، فهو وريث عز المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كلماته أوامر وشعب الإمارات عصاه التي لا تعصاه، يفهمون مبتغاه من إشارة واحدة ويفدونه بالأرواح.