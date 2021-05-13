شكرا لقرائتكم خبر عن «كولونيال بايبلاين» تستأنف عمليات خط الأنابيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، إن كولونيال بايبلاين ستستأنف عمليات خط الأنابيب مساء الأربعاء، بعد هجوم إلكتروني أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لحوالي أسبوع.

وكتبت جرانهولم في تدوينة على تويتر: «انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة مساء».