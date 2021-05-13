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«كولونيال بايبلاين» تستأنف عمليات خط الأنابيب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (رويترز)
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، إن كولونيال بايبلاين ستستأنف عمليات خط الأنابيب مساء الأربعاء، بعد هجوم إلكتروني أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لحوالي أسبوع.
وكتبت جرانهولم في تدوينة على تويتر: «انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة مساء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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