شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسجل هدفه الـ 100 مع يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريجيو إيميليا (إيطاليا): (رويترز)

سجل كريستيانو رونالدو هدفه ال100 مع يوفنتوس في جميع المسابقات ليحافظ على فرص فريقه في إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في المربع الذهبي عقب الفوز خارج ملعبه 3-1 على ساسولو المثير للإعجاب، الأربعاء.

ولم تكن النتيجة سهلة ليوفنتوس، حيث أنقذ الحارس العائد جيانلويجي بوفون ركلة جزاء مبكرة، لكن أهداف أدريان رابيو ورونالدو وباولو ديبالا، تعني استمراره في المركز الخامس بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأظهر بوفون الذي أعلن هذا الأسبوع ترك النادي في نهاية الموسم، أنه لم يفقد براعته وتصدى لركلة دومينيكو بيراردي من علامة الجزاء. وتواصلت محاولات أصحاب الضيافة لكنهم تعرضوا لضربة حين سجل أدريان رابيو الهدف الأول للزوار في الدقيقة 28، قبل أن يهز رونالدو الشباك قبل الاستراحة ليحقق رقماً بارزاً.

وواصل ساسولو الضغط دون اختراق المرمى حتى نجح جياكومو راسبادوري أخيراً في التفوق على بوفون قبل مرور ساعة، لكن ديبالا وصل إلى مئوية من الأهداف أيضاً مع يوفنتوس بلمسة دقيقة بعد ست دقائق تالية، ليواصل يوفنتوس الضغط على منافسيه أتلانتا وميلان ونابولي الذين فازوا في مبارياتهم الأخيرة مع تبقي جولتين على النهاية.