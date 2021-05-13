"جمع نصف مليون حنيه".. التحقيق مع "فكهاني" استولى على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخضع متهم أمام جهات التحقيق، في قضية استيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الفاكهة، مقابل الحصول على أرباح.

وكشفت التحريات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وذلك في مجال تجارة الفاكهة إلا أنه لم يلتزم بذلك.

ووصلت حجم المبالغ المالية التى تلقاها من المجني عليهم تجاوزت نصف مليون جنيه.

وأشارت التحريات أن المتهم مالك إحدي متاجر الفاكهة، استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار وتجارة الفاكهة ة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.