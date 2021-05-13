شكرا لقرائتكم خبر عن «عباس»: الفلسطينيون لن يرحلوا وباقون شوكة في عيون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القدس خط أحمر ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات كافة، التزاما بمسؤولياتها الوطنية، وستواصل القيام بكل ما هو ممكن للدفاع عن أبناء شعبه.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع القيادة الذي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله أمس؛ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وقال إن عدوان الاحتلال المتواصل تجاوز كل الحدود، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفاً أن القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها وعاصمتها الأبدية، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل".

وطالب الرئيس بإنهاء الاحتلال اليوم وليس غدا، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يرحلوا، وباقون شوكة في عيون الاحتلال، ولن يغادروا وطنهم، ولن يقترفوا جريمة اللجوء والنزوح عامي 1948 و1967.