شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تستبعد «أسترازينيكا» بسبب خطر الجلطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم النرويج استبعاد لقاح أسترازينيكا من برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد بسبب خطر حدوث جلطات دموية، وإن كانت نادرة.

وأوضحت أن القرار لن يؤدي إلى تأثير يذكر على الجدول الزمني لحملة التطعيم في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، في مؤتمر صحفي: "قررت الحكومة عدم استخدام لقاح أسترازينيكا في النرويج، ولا حتى طواعية".

وأوضحت سولبرج أن لقاح "جونسون آند جونسون" سيظل معلقا، وقد يتم إعطاؤه على أساس طوعي.