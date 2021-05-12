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«الجنائية الدولية» تعبّر عن القلق تجاه العنف في القدس

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الدمام - شريف احمد - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الأربعاء، إن المحكمة تعبر عن القلق إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط واحتمال ارتكاب جرائم حرب هناك.

وكتبت بنسودا على تويتر: "أتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في غزة ومحيطها، وربما ارتكاب جرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في مارس عن فتح تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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