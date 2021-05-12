شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الأردن وتركيا وقبرص يبحثون الأوضاع في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصالات هاتفية اليود مع نظيريه التركي مولود أوغلو، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وجرى خلال الاتصالات، التشديد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمقدسات والعدوان على قطاع غزة، وضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل؛ لوقف هذه الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني.