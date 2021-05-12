الأعرجي يؤكد للسفير البريطاني عدم مقبولية تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن الاخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي وتطرق اللقاء، الى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير البريطاني، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية".وأكد الأعرجي للسفير البريطاني، أن "تصريحاته الأخيرة أدت الى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية"، مبينا أنها "تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي".

من جانبه بيّن السفير البريطاني أن "تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح"، مؤكدا "احترام السيادة العراقية".