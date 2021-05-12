إصابة إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين اثنين أصيبا بعملية إطلاق نار قرب نابلس شمالي الضفة الغربية مساء الأربعاء.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أنه تم "تحييد" الفلسطيني مطلق النار، دون أن يوضح ما إذا كان قد قتل أم لا.



وجاء الحادث على وقع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه سجل 18 إصابة بمواجهات اندلعت مساء في مدينة القدس الشرقية، وبخاصة في محيط باب العامود المؤدي إلى البلدة القديمة.

وأضاف في بيان أن بين الإصابات 6 أشخاص، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و6 بالرصاص المعدني، إضافة إلى 4 نتيجة إصابة بالرصاص المطاطي في الرأس وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات.

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت إصابة بالرصاص الحي وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي.

كما أشارت في بيان إلى 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وأضاف أنه سجل إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، وأخرى بالرصاص الحي في الكتف، تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وفي إسرائيل، أعلنت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13" وفاة طفل إسرائيلي، 6 أعوام، متأثرا بجروح أصيب بها في سقوط صاروخ على بلدة سديروت جنوبي إسرائيل.

وشهدت العديد من المدن في إسرائيل مواجهات بين مواطنين عرب ويهود وأخرى بين مواطنين عرب والشرطة الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية عن اشتباكات مع مواطنين عرب نظموا مظاهرات على خلفية ما يجري في القدس وغزة.

ولكن مواطنون عرب تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد مفزعة لاعتداءات شعبية متبادلة في يافا وحيفا واللد.